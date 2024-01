Nowi rzecznicy Prokuratury Krajowej i Prokuratora Generalnego. "Będziemy prowadzić bardziej otwartą politykę informacyjną"

Powołany na rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak od 2016 roku pracował jako prokurator liniowy w Wydziale 1 Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Od 2013 roku do marca 2016 roku był rzecznikiem prasowym tej jednostki.

- Od dzisiaj pełnię obowiązki, mam także dostęp do kont społecznościowych prokuratury - przekazał we wtorek Nowak dziennikarzowi "Superwizjera" TVN Maciejowi Dudzie. - Będziemy prowadzić bardziej otwartą politykę informacyjną - dodał.

Anna Adamiak rzecznikiem prasowym Prokuratora Generalnego

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie Prokuratura Krajowa, prokurator Anna Adamiak została rzecznikiem prasowym Prokuratora Generalnego.

Była również osobistym przedstawicielem polskiego premiera w Grupie Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Północnego, a także przez wiele lat oficerem łącznikowym polskich władz do współpracy z Europejskim Komitetem ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu.

Sprawa Dariusza Barskiego

12 stycznia premier Donald Tusk powierzył obowiązki Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało wtedy, że Bodnar w czasie spotkania z pełniącym tę funkcję za czasów Zbigniewa Ziobry prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Jak podkreśliło wtedy MS, "w efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Betonowanie prokuratury

- W momencie kiedy się okazało, że zagląda w oczy przegrana w wyborach, to wtedy stwierdzono, że trzeba pozbawić prokuratora generalnego wszelkich uprawnień do czegokolwiek i przesunięto te uprawnienia na prokuratora krajowego - komentował na antenie TVN24 były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski. - Oczywiście to jest niekonstytucyjne - dodał.