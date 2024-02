Wielkie zmiany po Ziobrze. Nowi prokuratorzy w Warszawie

Małgorzata Adamajtys pracę na stanowisku prokuratora rozpoczęła w 1998 r. w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe. W 2005 r. została delegowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a po dwóch latach uzyskała tytuł tejże jednostki. Od 2011 do marca 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie. W lutym 2016 r. objęła stanowisko prokuratora ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Od maja 2016 r. ponownie wykonywała obowiązki służbowe w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe jako prokurator pierwszoliniowy. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych.

Odwołanie prokuratorów regionalnych i okręgowych

W poniedziałek resort sprawiedliwości informował o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych. Wówczas m.in. z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji prokuratora regionalnego w Warszawie odwołano Jakuba Romelczyka. Z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie oraz zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie odwołani zostali Mariusz Dubowski i Agnieszka Bortkiewicz. Natomiast z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji prokuratora okręgowego Warszawa-Praga odwołano Łukasza Osińskiego.