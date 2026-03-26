Tusk o "lex kibic" i wecie "zaskakującym dla wszystkich"

Tusk o wecie Nawrockiego i "pojedynku między kibicami a prezydentem" Źródło: TVN24

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. To obszerna reforma procedury karnej dotycząca między innymi zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów. Weto prezydenta wywołało falę krytyki środowiska kibiców, dla których nowe przepisy miały duże znaczenie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk był pytany, czy rząd planuje obejść prezydenckie weto w sprawie noweli Kpk. - Mówimy o "lex kibic"? - spytał premier.

Jak ocenił, sprawa jest "zaskakująca dla wszystkich, chyba dla niego też". - Sprawa z Kpk zamieniła się w kwestię jakiegoś upiornego w formie i treści pojedynku między kibicami a prezydentem. Nie moja sprawa, szczerze powiedziawszy - stwierdził Tusk.

"Ten projekt miał bardzo szerokie poparcie"

Przypomniał przy tym, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w środę możliwość procedowania prezydenckiego weta w sprawie noweli Kpk podczas piątkowego bloku głosowań. - To jest szansa dla wszystkich, którzy chyba zrozumieli wreszcie, że ten projekt miał bardzo szerokie poparcie niezależnie od barw partyjnych. Był oczywistą potrzebą poprawiania przepisów i praktyki po dramatycznie złych rządach w tej dziedzinie pana Ziobry - powiedział szef rządu.

Tusk stwierdził, że sam jest ciekawy, czy podczas głosowania nad prezydenckim wetem "pójdą po rozum do głowy ci, którzy wspierali prezydenta w tym wecie”. - Myślę tu głównie o PiS-ie - dodał.

- Jeśli nie będziemy w stanie w Sejmie odrzucić weta prezydenckiego, to nie będzie tych zmian i prezydent będzie dalej czytał jakieś dziwne transparenty na meczach - mówił Tusk.

W ostatni weekend na stadionach najbardziej zagorzałe grupy kibiców protestowały przeciwko wetu prezydenta. "K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz" - napisano na transparencie, który wywiesili fani Motoru Lublin, a na stadionie Cracovii pojawił się baner o treści: "Prezydencie - zapomniałeś, dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś". Do protestu przyłączyli się także kibice Lechii Gdańsk, z którą sympatyzuje prezydent.

Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Co zawiera zawetowana ustawa?

Jak wskazywał resort sprawiedliwości, w nowelizacji Kpk zawarto nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowego aresztowania z powodu tak zwanej surowości kary. Górna granica kary pozbawienia wolności - rozumiana jako surowa - miała zostać podniesiona z 8 do 10 lat. Jednocześnie okres stosowania aresztu na podstawie tego przepisu do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy.

Ponadto ustawa zakłada między innymi powrót do przepisów sprzed czasów rządów PiS, zgodnie z którymi "tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat", a także zmianę w wykorzystaniu w postępowaniu karnym tak zwanych nielegalnych dowodów.

Inne z licznych zmian dotyczą między innymi kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji, gwarancji prawa do obrony już na wczesnym etapie sprawy oraz zwiększenia decyzyjności sądów poprzez ograniczenie decyzyjności prokuratorów.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz argumentował weto tym, że taka decyzja została podjęta przez prezydenta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością".

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

