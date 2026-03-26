Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk o "lex kibic" i wecie "zaskakującym dla wszystkich"

|
Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Tusk o wecie Nawrockiego i "pojedynku między kibicami a prezydentem"
Źródło: TVN24
Sprawa z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego zmieniła się w kwestię jakiegoś upiornego w formie i treści pojedynku między kibicami a prezydentem - powiedział premier Donald Tusk. Weto Karola Nawrockiego ocenił jako "zaskakujące dla wszystkich". Stwierdził też, że projekt "miał bardzo szerokie poparcie, niezależnie od barw partyjnych".

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. To obszerna reforma procedury karnej dotycząca między innymi zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów. Weto prezydenta wywołało falę krytyki środowiska kibiców, dla których nowe przepisy miały duże znaczenie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk był pytany, czy rząd planuje obejść prezydenckie weto w sprawie noweli Kpk. - Mówimy o "lex kibic"? - spytał premier.

Jak ocenił, sprawa jest "zaskakująca dla wszystkich, chyba dla niego też". - Sprawa z Kpk zamieniła się w kwestię jakiegoś upiornego w formie i treści pojedynku między kibicami a prezydentem. Nie moja sprawa, szczerze powiedziawszy - stwierdził Tusk.

"Ten projekt miał bardzo szerokie poparcie"

Przypomniał przy tym, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w środę możliwość procedowania prezydenckiego weta w sprawie noweli Kpk podczas piątkowego bloku głosowań. - To jest szansa dla wszystkich, którzy chyba zrozumieli wreszcie, że ten projekt miał bardzo szerokie poparcie niezależnie od barw partyjnych. Był oczywistą potrzebą poprawiania przepisów i praktyki po dramatycznie złych rządach w tej dziedzinie pana Ziobry - powiedział szef rządu.

Tusk stwierdził, że sam jest ciekawy, czy podczas głosowania nad prezydenckim wetem "pójdą po rozum do głowy ci, którzy wspierali prezydenta w tym wecie”. - Myślę tu głównie o PiS-ie - dodał.

- Jeśli nie będziemy w stanie w Sejmie odrzucić weta prezydenckiego, to nie będzie tych zmian i prezydent będzie dalej czytał jakieś dziwne transparenty na meczach - mówił Tusk.

W ostatni weekend na stadionach najbardziej zagorzałe grupy kibiców protestowały przeciwko wetu prezydenta. "K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz" - napisano na transparencie, który wywiesili fani Motoru Lublin, a na stadionie Cracovii pojawił się baner o treści: "Prezydencie - zapomniałeś, dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś". Do protestu przyłączyli się także kibice Lechii Gdańsk, z którą sympatyzuje prezydent.

Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Co zawiera zawetowana ustawa?

Jak wskazywał resort sprawiedliwości, w nowelizacji Kpk zawarto nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowego aresztowania z powodu tak zwanej surowości kary. Górna granica kary pozbawienia wolności - rozumiana jako surowa - miała zostać podniesiona z 8 do 10 lat. Jednocześnie okres stosowania aresztu na podstawie tego przepisu do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy.

Ponadto ustawa zakłada między innymi powrót do przepisów sprzed czasów rządów PiS, zgodnie z którymi "tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat", a także zmianę w wykorzystaniu w postępowaniu karnym tak zwanych nielegalnych dowodów.

Inne z licznych zmian dotyczą między innymi kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji, gwarancji prawa do obrony już na wczesnym etapie sprawy oraz zwiększenia decyzyjności sądów poprzez ograniczenie decyzyjności prokuratorów.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz argumentował weto tym, że taka decyzja została podjęta przez prezydenta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością".

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

OGLĄDAJ: Prezydent i kibol-gangster. "Ciągnie swojego do swoich"
pc

Prezydent i kibol-gangster. "Ciągnie swojego do swoich"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiPrezydent RPKibice
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

