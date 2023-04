Ważny dla Pawła Kukiza punkt spadł z porządku obrad. Nie głosowano nad nowelą ustawy o referendum lokalnym

Po punkcie 35. od razu punkt 37.

Kowalski: teraz czekamy na to, aż Paweł Kukiz odda cztery miliony złotych

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Co zakłada

Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania do referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nowela zmniejsza o połowę liczbę obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. W przypadku gmin i powiatów będzie to 5 proc., a nie 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców, w przypadku województw - 2,5 proc., a nie 5 proc.