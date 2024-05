Dziś, gdy odbudowujemy wymiar sprawiedliwości, nie możemy Krajowej Rady Sądownictwa opierać na ludziach, którzy mieli giętkie kręgosłupy i którzy w tym czasie awansowali - powiedział w "Faktach po Faktach" sędzia Bartłomiej Przymusiński, komentując proponowaną przez parlament nowelizację ustawy o KRS. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram przyznała, że "liczy na to, że głos środowiska sędziowskiego będzie wysłuchany" i rozmowy na temat przepisów zostaną wznowione ponownie.

Senat poparł w czwartek wraz z poprawkami nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą wszyscy sędziowie w Polsce, a nie Sejm, będą wybierać 15 członków-sędziów KRS. Senat opowiedział się też za poprawką, by kandydatami do KRS mogli być tzw. neosędziowie, czyli powołani już po dokonanych przez PiS zmianach w Radzie w grudniu 2017 roku. Spotkało się to z krytyką ze strony stowarzyszeń sędziów i prokuratorów.

ZOBACZ TEŻ: Spór o zmianę ustawy o KRS

"Wartościami nie można handlować"

O założeniach ustawy, która wyszła z Senatu, rozmawiali "Faktach po Faktach" w TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" oraz sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Przymusiński stwierdził, że "nie wie, dlaczego tak się stało", że Senat zdecydował się na taka poprawkę. - Być może jest to efekt jakichś targów politycznych i przyjmujemy to z dużym zaskoczeniem, bo wartościami nie można handlować. Wartości są po to, żeby ich bronić i myślę, że o tym była cała historia ostatnich ośmiu lat, że warto bronić wartości - podkreślał.

Wskazywał, że "dziś, gdy odbudowujemy wymiar sprawiedliwości, gdy chcemy zapewnić ludziom sprawne, stabilne, sprawiedliwe sądy, to nie możemy przecież Krajowej Rady Sądownictwa opierać na ludziach, którzy mieli giętkie kręgosłupy i którzy w tym czasie awansowali", bo efektem tej poprawki jest to, że do Krajowej Rady Sądownictwa mogą się dostać na przykład takie osoby jak pani (Małgorzata) Manowska czy pan (Kamil) Zaradkiewicz.

Kolejna nowa ustawa o KRS? Gregorczyk-Abram: a jaką mamy alternatywę?

Gregorczyk-Abram mówiła, iż "bardzo liczy na to, że głos środowiska sędziowskiego będzie wysłuchany przez Ministerstwo Sprawiedliwości". Przyznała, że Sejm nie może zmienić już poprawki przyjętej przez izbę wyższa, ale - mówiła - "spodziewa się, że środowisko będzie wysłuchane i ponownie te rozmowy się otworzą z możliwością uwzględnienia postulatów środowiska sędziwego".

Na pytanie, czy to oznacza, że ustawa będzie pisana od nowa, adwokatka odparła: - A jaką mamy alternatywę?

Według niej albo przyjmujemy ustawę w całości, albo "można odrzucić poprawkę Senatu". Zaznaczyła, że "nie mamy takiej gwarancji", że prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację, nawet z tym zapisem.

Kolejna nowa ustawa o KRS? Gregorczyk-Abram: a jaką mamy alternatywę? TVN24

Autorka/Autor:akr/dap

Źródło: TVN24