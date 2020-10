"System rozwali cały bez tego". Poseł PiS ostrzega, kamera rejestruje rozmowę z Terleckim

W nocy z wtorku na środę Sejm głosował ponad 40 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji ustaw covidowych. Posłowie poparli - mimo zgłoszonego na komisji negatywnego stanowiska rządu - propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia koronawirusem.

"System rozwali cały bez tego"

Wnioskodawcy uznali, że właściwe będzie znowelizowanie ustawy. Wcześniej padł pomysł, żeby skorzystać z procedury reasumpcji. Zasugerował go wicemarszałkowi Sejmu i szefowi klubu PiS Ryszardowi Terleckiemu poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel.

Andzel podszedł do Terleckiego po głosowaniu i zapytał: - Reasumpcję głosowania zrobić?

- Ile podpisów [trzeba by złożyć wniosek o reasumpcję - przyp. red.]? 30? - dopytywał Andzel. Twierdząco odpowiedział posłowi pracownik Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. - Ale to no szef zdecyduje - dodał. Poseł PiS dalej zwrócił uwagę, że "system rozwali cały bez tego".