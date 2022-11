Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0. "To jest policzek dla pana prezydenta"

Bosacki: nasz wpływ na szkołę jako rodziców będzie zmniejszony

- Sądzę, że jest to głęboka chęć PiS-u scentralizowania całego państwa, w tym szkół, i jest to policzek głównie wymierzony w nas wszystkich rodziców, ponieważ nasz wpływ na szkołę będzie zmniejszony, a zwiększony zostanie wpływ nominatów pisowskich, którymi są kuratorzy - powiedział Bosacki.

Odnosząc się do potencjalnego zachowania prezydenta Andrzeja Dudy wobec lex Czarnek 2.0, gość TVN24 powiedział, że "jeśli w tym rozdaniu pan prezydent tę kompletnie niepotrzebną i haniebną ustawę zawetuje, to dobrze". - To, na co mam wpływ i jestem przekonany, że większość demokratyczna senacka ten projekt odrzuci. Myślę, że to się stanie na naszym posiedzeniu pod koniec listopada. Znów zobaczymy, czy się w Sejmie znajdzie większość. To nie jest przesądzone, czasami udaje nam się obronić weta senackie w Sejmie - zaznaczył.