Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Polska

Żurek apeluje do prezydenta. "Czas skończyć z tą patologią"

Waldemar Żurek
"Czas skończyć z tą patologią". Minister apeluje do prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o KRS
Źródło: X/@w_zurek
Za chaos, jaki będzie trwał, jak pan to zawetuje, odpowiedzialność spadnie na pana - mówił w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, apelując do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nowelizacji o KRS. Według niego ustawa "uporządkuje to, co się dzisiaj złego dzieje w wymiarze sprawiedliwości".

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego znajduje się nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nową ustawę - i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego - Sejm uchwalił 23 stycznia, a pięć dni później bez poprawek przyjął ją Senat, skąd trafiła do prezydenta. Zgodnie z jej zapisami 15 sędziów-członków Rady ma być wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Zmianę krytykuje PiS, zaś rząd przekonuje, że uczyni ona KRS konstytucyjną.

We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek opublikował na X wpis, w którym zwrócił się do Nawrockiego. "Panie Prezydencie, proszę podjąć propaństwową decyzję - napisał.

"Polacy już zapłacili realną cenę za chaos wprowadzony przez Zbigniewa Ziobrę i jego współpracowników: milionowymi karami i miliardowymi potrąceniami z funduszy unijnych, przewlekłością postępowań i tysiącami spraw czekających latami na rozstrzygnięcie, a neosędziowie nadal produkują kolejne wadliwe orzeczenia. Czas skończyć z tą patologią" - dodał.

"Odpowiedzialność spadnie na pana". Żurek ostrzega prezydenta

Do wpisu dołączył nagranie, w którym mówi o założeniach legislacji. - Ona porządkuje system. Przedłużające się procesy, niepewność prawa, uchylane wyroki na wielokrotnych zabójców, kwestionowanie wyroku rozwodowego - to widzimy w ostatnich tygodniach. To chaos w wymiarze sprawiedliwości. Przestrzegaliśmy przed tym - powiedział Żurek.

Jak ocenił minister, nowelizacja to "lek". - Przygotowaliśmy bardzo dobrą ustawę. Uporządkuje to, co się dzisiaj złego dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Przełoży się to na skrócenie procesów. Przełoży się to na to, że obywatel, idąc do sądu, będzie wiedział, że za stołem sędziowskim zasiada sędzia - ocenił Żurek w nagraniu.

- Panie prezydencie, proszę się zastanowić. Tysiąc nieobsadzonych etatów. Ile ludzkich spraw nie zostało załatwionych? - zapytał minister. Przypomniał też, że neo-KRS - jak nazywana jest przez część środowiska sędziowskiego i rządzących Rada w obecnym kształcie, po zmiana wprowadzonych przez PiS - odesłała w sumie na emeryturę 145 sędziów "z powodów politycznych". - Tych, którzy mogli pracować, tych, którzy chcieli pracować - zaznaczył.

Według wyliczeń Żurka, tych 145 sędziów mogło do dziś rozsądzić 633 tysiące spraw. - Tyle spraw nie zostało załatwionych przez to, że neo-KRS stała się zakładnikiem politycznej wojny - zauważył.

- My to chcemy uporządkować, więc apelujemy: proszę podpisać tę ustawę. Za chaos, jaki będzie trwał, jak pan to zawetuje, odpowiedzialność spadnie na pana - dodał szef MS.

Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej
"Jeżeli nie doczekam się na podpis prezydenta...". Jest zapowiedź Czarzastego
10 0730 piasek bartłomiej przymusiński
Chcieli rozmawiać z Nawrockim o KRS. "Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi"
Nawrocki
Co, jeśli prezydent nie podpisze? Minister ma "plan awaryjny"

Spór o neo-KRS

Nowa ustawa zakłada, że obecna neo-KRS będzie mogła dokończyć swoją kadencję, która upływa w maju 2026 roku. Nowy skład Rady, na nowych zasadach zostanie wybrany dopiero po upływie obecnej kadencji.

Spór dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tzw. neosędziów wiąże się z nowelizacją z grudnia 2017 roku ustawy o Radzie. Zgodnie z nią od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej robiły to środowiska sędziowskie.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez polityków rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanego organu. Krytycy zmian dokonanych przez PiS nazywają te osoby neosędziami.

Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - z uwagi na które, jak przypomniał w ubiegłym tygodniu szef resortu sprawiedliwości, Polska wciąż wypłaca odszkodowania.

Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x/@w_zurek

Tagi:
Waldemar ŻurekKarol NawrockiKrajowa Rada SądownictwaSpór o zmiany w sądownictwiesędziowiePrezydent RPMinisterstwo SprawiedliwościWymiar sprawiedliwości
