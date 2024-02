- To jest wielkie wydarzenie, to jest sprawa naszego bezpieczeństwa i nie ma sprawy ważniejszej niż nasze bezpieczeństwo, nie ma sprawy ważniejszej dla Rzeczypospolitej, dla władz, dla naszego rządu niż zadbanie o bezpieczeństwo naszych rodaków Rzeczypospolitej. To jest sprawa fundamentalna, mogę powiedzieć - to jest sprawa święta, to jest sprawa racji stanu - mówił Kosiniak-Kamysz.