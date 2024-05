Nowe taśmy. Morawiecki to "niemiecki agent" i gdzie są "największe konfitury"

Wiele ataków na prawicę to miała być "robota Morawieckiego i jego ludzi". Były premier to "niemiecki agent", którego ambicją jest zostanie "liderem łże-prawicy". Nagrywani mówią też, gdzie są "największe konfitury". To cytaty z kolejnej taśmy związanej z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Dotarli do niej dziennikarze TVP.

Morawiecki to "niemiecki agent"

Tomasz Mraz: "No, ale jak się czyta to jadą grubo (niezrozumiałe) Błaszczak zarzuty..." Marcin Romanowski: "Zarzuty?" Tomasz Mraz: "No, za rakietę, jeszcze nie zarzuty, ale chcą, chcą... złożyć zawiadomienie. Chcą wyczyścić po prostu 1/3 prawej strony sceny politycznej". Marcin Romanowski: "Wiesz, no powiem ci szczerze, niestety, to jest robota Morawieckiego i jego środowiska. Myślisz, że przypadkiem jest to, że Borys (...) jeszcze jest na swoim stanowisku? Przecież tam są największe konfitury. Czy widziałeś, żeby ktokolwiek atakował Morawieckiego na poważnie został wezwany przez komisję?" Tomasz Mraz: "Dopiero wczoraj się pojawiło, że..." Marcin Romanowski: "Stary, no to jest tak grubymi nićmi szyte, że jestem przekonany, że te wszystkie ataki na fundusz są przez niego inspirowane i przez Banasia. To jest jedna klika. Gość po prostu chce zostać liderem łże-prawicy, nie. Tak jak jego tatuś – ruski agent, a on nie wiem jaki niemiecki, albo jedno i drugie". Tomasz Mraz: "Rozwala całkowicie Polskę" Marcin Romanowski: "No, robią Kulturkampf".