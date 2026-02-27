Hennig-Kloska prezeską nowego stowarzyszenia. "Wybraliśmy zarząd"

Hennig-Kloska: przyjęliśmy uchwałę powołującą stowarzyszenie do życia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła wraz z grupą parlamentarzystów odejście z Polski 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. Deklarację przystąpienia do klubu zgłosiło wówczas 15 posłów i trzech senatorów oraz jeden europoseł, którzy wcześniej należeli do Polski 2050.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 Hennig-Kloska została zapytana o to, kiedy powstanie partia polityczna. Jak poinformowała ministra, w piątek "przyjęliśmy uchwałę powołującą stowarzyszenie do życia" i przekazała, że odbyło się walne spotkanie członków założycieli.

Paulina Hennig-Kloska Źródło: TVN24

"Wybraliśmy zarząd"

Hennig-Kloska zaznaczyła, że nie chce podawać nazwy stowarzyszenia, aby nikt jej nie "ukradł" przed zarejestrowaniem. - Wybraliśmy zarząd, koledzy jednogłośnie podjęli decyzję o wybraniu mnie prezeską - poinformowała.

- Jest bardzo wiele osób, które chcą nas wspierać w naszej pracy parlamentarnej, ale też pozaparlamentarnej, robiąc to poza polityką - mówiła. - Stowarzyszenie daje możliwość, by zgromadzić osoby, które chcą z nami działać, by współpracowały z nami, i chcą współpracować, chcą nas wspierać, choć jest to pozapolityczna forma działalności - dodała.

Zapowiedziała, że "w drugim kroku będziemy chcieli powołać partię polityczną do życia".

W zarządzie stowarzyszenia, jak przekazała Hennig-Kloska, "znalazł się między innymi Michał Kobosko, znalazł się Rafał Kasprzyk, który ma zajmować się rozwojem struktur stowarzyszenia w całej Polsce, znalazły się także posłanki Barbara Okuła (...), pani Elżbieta Burkiewicz, Ewa Szymanowska".

Hennig-Kloska poinformowała też, że członkowie klubu parlamentarnego Centrum wybrali prezydium. - Ryszard Petru został wybrany jednogłośnie do prezydium klubu parlamentarnego, bo tak się chce przede wszystkim realizować - powiedziała ministra.

OGLĄDAJ: Domański: pieniądze z SAFE są tańsze od pożyczki, którą PiS zaciągnął w Korei