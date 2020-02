"Musimy zaproponować podwyżkę według metod, które nie są do końca sprawiedliwe, ale taka jest nasza rola"

Warszawa wprowadza nowe stawki za wywóz śmieci. Mieszkańcy protestują, bo płacenie ponad tysiąc złotych za rok to dla niektórych kilkusetprocentowa podwyżka. Burzliwa dyskusja na temat śmieci trwa też w Krakowie. Stolica Małopolski też szykuje się do podniesienia cen. Materiał Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat".

Mieszkanka Warszawy, która dziś płaci 10 złotych miesięcznie, od marca zapłaci już 65 złotych - to jedna stała stawka dla mieszkańców bloków. Liczba lokatorów nie ma znaczenia.

Jedną stawkę miasto wprowadza też dla mieszkańców domów - to 94 złote. Podwyżka najbardziej bolesna będzie dla samotnych, którzy dziś płacą 30 złotych.

Mieszkańcy za śmieci mogą zapłacić jeszcze więcej niż ustalili radni, jeśli ekipy wywożące zobaczą, że odpady nie są posegregowane, bo wtedy lokatorzy dostaną kary. Pomieszane śmieci zdarzają się bardzo często. Kara za brak segregacji to dwukrotna podstawowa stawka.

"Musimy mieszkańcom zaproponować podwyżkę według metod, które nie są do końca sprawiedliwe, ale taka jest nasza rola"

Również Kraków szykuje się do podwyżki opłat za wywóz śmieci. Trwają konsultacje z mieszkańcami. Kontrowersje wzbudziła propozycja wprowadzenia stałej miesięcznej sumy za śmieci dla tych, którzy mieszkają w bloku i domku jednorodzinnym - niezależnie od liczby mieszkańców.

- Samotna emerytka miałaby płacić 49 złotych i trzyosobowa rodzina by miała płacić 49 złotych, ale też sześcioosobowa grupa studentów, która mieszka w jednym mieszkaniu, by miała płacić 49 złotych. I to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe – uważa radny Krakowa i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała.