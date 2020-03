Ministerstwo Zdrowia: w sobotę 249 nowych przypadków zakażeń. Zmarł kolejny pacjent, w sumie nie żyje 18 osób

Resort przekazał także w sobotę wieczorem, że w szpitalu w Warszawie zmarł kolejny pacjent zakażony koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Wcześniej tego dnia informowano, że zmarł 70-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, który także był w ciężkim stanie, miał choroby współistniejące.

Do 28 marca potwierdzono w sumie 1638 przypadków zakażenia. 18 osób zmarło. To trzy kobiety w wieku 57, 37 i 84 lat oraz 15 mężczyzn w wieku od 43 do 83 lat. Większość z nich cierpiała też na inne schorzenia.