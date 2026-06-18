Polska Nowe porządki w KRS. Michał Lasota, Piotr Schab i Przemysław Radzik stracili dostępy do biur Ewelina Kwiatkowska |

Nowe porządki w KRS. Schab, Radzik i Lasota stracili dostępy do biur w KRS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dariusz Zawistowski, nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), cofnął dostęp do pomieszczeń KRS sędziom Piotrowi Schabowi, Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie. Sędziów od dawna nie powinno tam być, ponieważ zostali odwołani przez Waldemara Żurka i Adama Bodnara ze względu na toczące się wobec nich postępowania dyscyplinarne.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że "faktycznie i formalnie panowie Schab, Radzik i Lasota nie są rzecznikami dyscyplinarnymi".

Schab, Radzik i Lasota zajmowali biura KRS pomimo odwołania

Trzej sędziowie są innego zdania. - Z tego, co mi wiadomo, jeszcze kilka dni temu Radzik wysyłał do jednego z sędziów pismo, w którym pisze, że jest rzecznikiem dyscyplinarnym i stawia komuś zarzuty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego - powiedział prezes stowarzyszenia sędziów polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński.

Dostęp do biur w KRS mieli w czasie, kiedy jej szefową była Dagmara Pawełczyk-Woicka, szkolna koleżanka Zbigniewa Ziobry. - To tylko pokazuje, w jakiej komitywie żyli z poprzednią nielegalną KRS - ocenił Przymusiński.

Byli rzecznicy dyscyplinarni od lewej: Michał Lasota, Piotr Schab, Przemysław Radzik Źródło zdjęcia: TVN24

- Z tą byłą przewodniczącą KRS i w ogóle z innymi sędziami, którzy za Zjednoczonej Prawicy zrobili karierę i otrzymali stanowiska, stworzyli sobie taki swój świat - oceniła Marta Gordziewicz z "Czarno na białym" TVN24. - Oni nadal uważają, że obowiązują te ramy prawne, które zostały stworzone jeszcze za Zjednoczonej Prawicy - dodała.

Zawrotne kariery za rządów PiS

Sędziowie Schab, Radzik i Lasota awansowali w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. - Rządy Zjednoczonej Prawicy to była eksplozja karier tych właśnie sędziów - powiedziała Gordziewicz.

- W przypadku Radzika i Lasoty to trzeba pamiętać, że to byli sędziowie na najniższym szczeblu, w sądzie rejonowym. Oni dzisiaj mają tytuł sędziego sądu apelacyjnego - podkreśliła reporterka "Czarno na białym".

Do sądu apelacyjnego z sądu okręgowego awansował także Piotr Schab. Dodatkowo wszyscy zostali rzecznikami dyscyplinarnymi.

- Ci rzecznicy są skompromitowani. Oni właściwie byli cynglami Ziobry, robili wszystko na zlecenia polityczne i na pewno nie byli autorytetami dla sędziów, i nie powinni wykonywać swojej funkcji - ocenił członek KRS Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Prokuratura chce postawić byłym rzecznikom dyscyplinarnym kilkanaście zarzutów

Mariusz Jałoszewski z OKO.press ocenił, że sędziowie ci "są symbolami tak zwanych reform Ziobry i represji wobec sędziów, bo oni za te represje odpowiadają, bo je rozkręcili".

Były to represje wobec sędziów, którzy wydawali wyroki nie pomyśli ówczesnej władzy, między innymi wobec Igora Tulei, Pawła Juszczyszyna, Waldemara Żurka i Piotra Gąciarka. Prokuratura chce postawić byłym rzecznikom dyscyplinarnym w sumie kilkanaście zarzutów.

- Całego dnia by nie wystarczyło, żeby wymienić, w jakich sprawach prokuratura chce postawić im zarzuty. Ta trójka jest znana z tego, że oni po prostu ścigali sędziów krytykujących reformy Zjednoczonej Prawicy - przekazała Gordziewicz.

Nowa rzeczniczka dyscyplinarna przenosi się do siedziby KRS

Przemysław Radzik brał też udział w aferze hejterskiej. Na razie prokuratura nie postawiła byłym rzecznikom zarzutów, bo wciąż nie udało się uchylić im immunitetów.

Gordziewicz wyjaśnia, że stało się tak, ponieważ "w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie te immunitety mogą być uchylone, orzekają tak zwani neosędziowie".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Piebiak w KRS. "Ostatnia osoba, która powinna się tam znaleźć"

Teraz do siedziby KRS będzie mogła przenieść się nowa główna rzeczniczka dyscyplinarna Joanna Raczkowska. - Do tej pory urzędowała "na uchodźstwie", gościnnie miała użyczony pokój w sądzie okręgowym Warszawa-Praga - zwrócił uwagę Jałoszewski.

Mecenas Lewandowski z cofniętym pełnomocnictwem

Nowa KRS nie przedłużyła także umowy Bartoszowi Lewandowskiemu, którego kancelaria zajmowała się dotychczas obsługą prawną KRS. Wydano także decyzję o cofnięciu pełnomocnictwa.

- Pan przewodniczący rady będzie rozważał, czy umowa powinna wygasnąć zgodnie z upływem terminu, czy też będzie wcześniej wypowiedziana - powiedział rzecznik KRS Jarosław Łuczaj.

Umowa z kancelarią Bartosza Lewandowskiego, który jest między innymi obrońcą Zbigniewa Ziobry, kończy się w lipcu.

OGLĄDAJ: Wydanie z 17.06.2026