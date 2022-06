Nowe podatki od aut spalinowych? Waldemar Buda odpowiada

czytaj dalej

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 119 dni. Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił we wtorek prezydent USA Joe Biden. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu przyznał, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka, wojska rosyjskie nasiliły ofensywę mającą na celu wyparcie sił ukraińskich z kluczowych rejonów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.