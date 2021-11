Grzesiowski: obostrzenia spóźnione, ale każda forma ograniczenia interakcji przyniesie jakąś ulgę

Obostrzenia dotyczące zmiany limitów są spóźnione. Województwa wschodnie już z tego za wiele nie skorzystają, ale każda forma ograniczenia mobilności i interakcji w tej chwili, przyniesie nam za dwa tygodnie jakąś ulgę, szczególnie, jeśli chodzi o przyjęcia do szpitali i zgony - mówił w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Odnosząc się do wariantu omikron, powiedział, że być może stanie się "nowym dominującym typem, jeśli nie powstrzymamy go na granicach poszczególnych krajów".

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "pakiet alertowy obostrzeń" w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie omikron. Nowe obostrzenia to między innymi zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, wydłużona kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen, zmiana limitów osób w wielu miejscach użyteczności publicznej.

Grzesiowski: ograniczenia spóźnione, ale każda forma ograniczenia interakcji przyniesie jakąś ulgę

Zaprezentowane obostrzenia komentował na antenie TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19.

- Pierwsza grupa to zmiany opóźnione, które były oczekiwane dużo wcześniej, właśnie w kwestii tych ograniczeń liczebności osób w pomieszczeniach, w czasie imprez i tak dalej. To jest coś, co w żaden sposób nie wpływa na wirusa omikron, którego oficjalnie w Polsce jeszcze nie ma, ale nawet jeśli jest, to są to pojedyncze przypadki - mówił.

Grzesiowski ocenił, że są to zmiany spóźnione, "bo część Polski ma za sobą już tę najwyższą zachorowalność".

- Województwa wschodnie już z tego za wiele nie skorzystają, ale każda forma ograniczenia mobilności i interakcji w tej chwili, przyniesie nam za dwa tygodnie jakąś ulgę, szczególnie, jeśli chodzi o przyjęcia do szpitali i zgony - dodał.

Druga grupa - jak mówił dalej Grzesiowski - "to są ograniczenia związane z przywleczeniem do Polski nowego wariantu". Zaznaczył, że "tutaj kluczowe jest uszczelnienie granicy, tu powinniśmy bardzo precyzyjnie stosować narzędzie kwarantanny". Jego zdaniem kwarantanna powinna dotyczyć także osób zaszczepionych, ale powinna być skracana po dwóch ujemnych testach.

Grzesiowski: omikron może stać się nowym dominującym typem wirusa

Odnosząc się do charakterystyki wariantu omikron, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że "wygląda na to, że wirus jest bardziej zakaźny". - Z prostej przyczyny - w tym czasie, kiedy dominuje wariant delta, on się przebija. Czyli musi mieć jakąś cechę, która go promuje, która jest lepsza niż u wariantu delta. To może być zakaźność, która może być wyższa kilka, kilkanaście procent. To by znaczyło, że jest szansa, że wirus omikron stanie się nowym dominującym typem, jeśli nie powstrzymamy go na granicach poszczególnych krajów - stwierdził gość TVN24.

