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Polska

Kolejni członkowie Rady Nowej Konstytucji. Wśród nich Przemysław Wipler

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Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji
Karol Nawrocki o powołaniu Rady Nowej Konstytucji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Keler/KPRP
Przemysław Wipler, Małgorzata Manowska, Przemysław Czarnek - między innymi to oni mają pomóc głowie państwa w opracowaniu nowej ustawy zasadniczej. Do Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie dołączyli w piątek nowi członkowie. Oprócz polityków PiS i Konfederacji są także przedstawiciele środowiska sędziowskiego, kojarzeni z reformą wymiaru sprawiedliwości z czasów Zjednoczonej Prawicy.

Na początku maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 roku. Już wtedy wśród członków znalazły się nazwiska kojarzone z otoczeniem PiS, w tym była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

W piątek w Belwederze akty powołania do rady otrzymały kolejne osoby. W imieniu prezydenta wręczył je nowym członkom szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji (10.07.2026)
Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji (10.07.2026)
Źródło zdjęcia: MIkołaj Bujak/KPRP

Kto został członkiem Rady Nowej Konstytucji?

W piątek do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP zostali powołani m.in. była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, a także politycy, a wśród nich posłowie Konfederacji Przemysław Wipler, Michał Wawer, a także Paweł Kukiz i posłowie PiS: Przemysław Czarnek, Krzysztof Szczucki oraz Tobiasz Bocheński.

Ponadto zasiadają w niej m.in.: Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna-Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki i Konrad Meus.

Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji
Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji
Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP

Wśród jej członków są też: Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz-Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka-Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.

Rada Nowej Konstytucji przy prezydencie

Do prac Rady, jak zaznacza KPRP, dołączyli "eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego". Celem prac Rady ma być "wypracowanie możliwie szerokiego, ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności i przyszłości".

Wśród pierwszych członków rady znaleźli się już wcześniej: konstytucjonalista i były doradca I prezesa SN Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, były marszałek Sejmu i sędzia Trybunału Stanu Józef Zych, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko oraz konstytucjonalistka profesor Anna Łabno.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiZbigniew BoguckiKonstytucja RPPrzemysław CzarnekPaweł KukizPrawo i SprawiedliwośćTobiasz Bocheński
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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