Polska Kolejni członkowie Rady Nowej Konstytucji. Wśród nich Przemysław Wipler Oprac. Mikołaj Stępień |

Karol Nawrocki o powołaniu Rady Nowej Konstytucji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemysław Keler/KPRP

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Na początku maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 roku. Już wtedy wśród członków znalazły się nazwiska kojarzone z otoczeniem PiS, w tym była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

W piątek w Belwederze akty powołania do rady otrzymały kolejne osoby. W imieniu prezydenta wręczył je nowym członkom szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji (10.07.2026) Źródło zdjęcia: MIkołaj Bujak/KPRP

Kto został członkiem Rady Nowej Konstytucji?

W piątek do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP zostali powołani m.in. była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, a także politycy, a wśród nich posłowie Konfederacji Przemysław Wipler, Michał Wawer, a także Paweł Kukiz i posłowie PiS: Przemysław Czarnek, Krzysztof Szczucki oraz Tobiasz Bocheński.

Ponadto zasiadają w niej m.in.: Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna-Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki i Konrad Meus.

Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP

Wśród jej członków są też: Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz-Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka-Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.

Rada Nowej Konstytucji przy prezydencie

Do prac Rady, jak zaznacza KPRP, dołączyli "eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego". Celem prac Rady ma być "wypracowanie możliwie szerokiego, ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności i przyszłości".

Do prac Rady Nowej Konstytucji dołączyli eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego.



Rada została powołana jako forum strategicznej debaty ustrojowej, obywatelskiej i eksperckiej. Jej zadaniem… pic.twitter.com/lg1bbrJOVB — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 10, 2026

Wśród pierwszych członków rady znaleźli się już wcześniej: konstytucjonalista i były doradca I prezesa SN Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, były marszałek Sejmu i sędzia Trybunału Stanu Józef Zych, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko oraz konstytucjonalistka profesor Anna Łabno.