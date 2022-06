Ratownik poda środki zwiotczające? Lekarze mają wątpliwości

Ministerstwo Zdrowia chce, by ratownicy medyczni mogli wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne, intubować z użyciem środków zwiotczających i podawać leki, które do tej pory ordynowali jeżdżący w karetkach lekarze. Anestezjolodzy są przeciwni rozszerzeniu czynności ratowników. - Wiele z nich można wykonywać tylko w warunkach sali operacyjnej - ostrzegają. Sami zainteresowani uważają, że nowe kompetencje są potrzebne, ale pod warunkiem odpowiedniego przeszkolenia.

Lekarze na nie

Jeszcze ostrzej anestezjolodzy skrytykowali uprawnienie do podawania leków dotychczas ordynowanych przez lekarzy. "Rozszerzenie katalogu leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego o leki stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego, tj. etomidat, ketamina i rokuronium, jest niezasadne oraz stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. Bezpieczne ich stosowanie wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia w ramach pracy zespołu anestezjologicznego" - podkreśla PTAiIT.

Lek wycofany z sal operacyjnych teraz dostępny w karetkach?

- Stosowanie metoksyfluranu w anestezjologii zostało już dawno zarzucone z powodu poważnych działań ubocznych – m.in. zaburzenia rytmu serca i spadków ciśnienia tętniczego krwi. Z tego powodu nie używa się go już nawet w warunkach sali operacyjnej, a miałoby się używać w karetkach? To niebezpieczne - uważa prof. Jakubaszko. - Nie wyobrażam sobie także, by jacykolwiek ratownicy mogli stosować środki zwiotczające do intubacji dotchawiczej, które dziś mogą być stosowane tylko przez lekarzy specjalistów, i to z pełnym oprzyrządowaniem i zabezpieczeniem szpitalnym – dodaje.