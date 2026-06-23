Nowe informacje po aferze w Szpitalu Południowym. "Część ludzi cieszyłaby się z opcji atomowej"

Afera w Szpitalu Południowym wywołuje polityczne napięcia wewnątrz koalicji rządzącej i w samej Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura szykuje się do pierwszych przesłuchań, a Naczelna Izba Lekarska rozesłała do kilkudziesięciu tysięcy lekarzy w całej Polsce anonimową ankietę. Pyta w niej między innymi o ewentualny system monitorowania czasu pracy. Padł pomysł wprowadzenia obowiązkowych tachografów dla lekarzy - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji