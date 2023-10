Awantura przed sklepem. Pobity 45-latek nie żyje

czytaj dalej

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do parlamentu Adam Bodnar i Aleksander Pociej poinformowali o dwóch wnioskach do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania Polonii. Argumentowali, że łączne liczenie głosów w dwóch głosowaniach - w wyborach i referendum - "może być przyczynkiem, że nasi rodacy zostaną skazani na to, że ich głosy zostaną zmarnowane".