"Nie ma mowy o skasowaniu projektu CPK. Nie wolno go wyrzucić do kosza"

Chcemy, by rząd Donalda Tuska powstał jak najszybciej. Tyle czasu jest marnowane, a jest tyle projektów niecierpiących zwłoki - powiedział w TVN24 Dariusz Klimczak z PSL. Mówił też o przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego po zmianie ekipy rządzącej. - Ten projekt tak wiele pieniędzy pochłonął, że nie ma mowy o tym, że będzie skasowany. Pytanie, w jakim formacie będzie kontynuowany. (...) Nie wolno go wyrzucić do kosza - dodał.

11 grudnia, według zapowiedzi rzecznika rządu, Mateusz Morawiecki wygłosi w Sejmie expose i będzie się ubiegał o wotum zaufania. Jego rząd nie ma jednak większości. Kolejnym premierem zostanie prawdopodobnie Donald Tusk.

O procesie wyłaniania nowego rządu mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Dariusz Klimczak z PSL. - Chcemy, żeby to było jak najszybciej. Tyle czasu jest marnowane, a jest tyle projektów niecierpiących zwłoki - mówił.

- Bezpośrednio po głosowaniu nad wotum zaufania dla premiera Morawieckiego przechodzimy do wyboru premiera i rządu. Mamy nadzieje, że to stanie się tego samego dnia - dodał.

Zaznaczył, że "niestety w tej kwestii nie ma żadnego porozumienia" z prezydentem, by "wiedzieć, że jeżeli ten rząd zostanie wybrany do którejś godziny, to mamy zaproszenie od prezydenta na zaprzysiężenie". - Ale nasz kandydat Donald Tusk powiedział, że jeżeli premier i rząd zostaną wybrani, to może na spokojnie expose wygłosić na drugi dzień i wtedy zostać zaprzysiężonym - zaznaczył Klimczak.

"Musi być wejście smoka do każdego resortu"

Klimczak mówił też, że "nie jest wielką tajemnicą, że ci, którzy maja powierzone najważniejsze funkcje w państwie (w rządzie Tuska), bardzo solidnie się przygotowują".

- Te kwestie, które mają dynamikę, są omawiane. Oczywiście żaden z kandydatów na ministrów nie ma swojego zaplecza, jakim jest resort, ale ta praca już trwa. To musi być wejście smoka do każdego resortu. Od razu praca, projekty, rozwiązania - podkreślił.

Klimczak: projektu CPK nie wolno wyrzucić do kosza

Klimczak był też pytany o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Musimy dokonać solidnego audytu, żeby zdecydować, co robić dalej i w jaki sposób podejść do tego projektu - powiedział.

Stwierdził, że "to będzie jedna z najważniejszych decyzji nowego rządu i na pewno decyzja zapadnie po kompleksowym audycie".

- Ten projekt jest tak bardzo zainwestowany, tak wiele pieniędzy pochłonął, że nie ma mowy o tym, że on będzie skasowany. Pytanie, w jakim formacie będzie kontynuowany. (...) Nie wolno go wyrzucić do kosza - podkreślił Klimczak.

