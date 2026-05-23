Polska Nowa wersja porozumienia. Reuters: przekazali ją Stanom Zjednoczonym

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać

Reuters, powołując się na źródła, przekazał, że USA mają przedstawić swoją odpowiedź do niedzieli.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę stacji CBS, że USA i Iran są coraz bliżej porozumienia.

Seria rozmów Trumpa

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid napisał, że Trump odbył rozmowę z przywódcami państw arabskich. Część z nich domaga się, aby prezydent USA przystał na irańską propozycję. Ponadto, według informacji Ravida, Trump ma jeszcze w sobotę rozmawiać z premierem Izrael Benjaminem Netanjahu.

Ravid dodał, że wiceprezydent USA J.D. Vance, który przebywał w Ohio i minister obrony USA Pete Hegseth, przebywający w West Point, zostali wezwani do Waszyngtonu, aby omówić potencjalną umowę z Iranem kończącą wojnę.

Wcześniej w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio, który przebywa z wizytą w Indiach, powiedział, że są szanse na dobre wieści ws. porozumienia USA z Iranem może jeszcze w sobotę. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai również ocenił, że w negocjacjach pojawiła się „tendencja dążąca do zbliżenia”