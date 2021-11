Ukradł za duże buty, wrócił do sklepu po takie w swoim rozmiarze

Do dwóch razy sztuka. 60-latek ukradł buty z jednego ze sklepów w Nowej Soli (woj. lubuskie). W pośpiechu wybrał za duży rozmiar, dlatego po kilku dniach wrócił do salonu odziany w swój łup i próbował go dyskretnie "wymienić". Tym razem wpadł.