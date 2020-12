Nowa mutacja wirusa. "Lawinowy wzrost zakażeń", ale "absolutnie żadnych danych, że spowoduje cięższy przebieg"

Nowy wariant spowodował lawinowy wzrost zakażeń, natomiast nie ma na obecną chwilę absolutnie żadnych danych, że on spowoduje cięży przebieg choroby - mówił w "Tak jest" w TVN24 profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. - Jeszcze żaden wirus, żadna epidemia nie była tak śledzona - zwracała uwagę wirusolog profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk.

Profesor Fal mówił, że nowy wariant spowodował "lawinowy wzrost zakażeń, natomiast nie ma na obecną chwilę absolutnie żadnych danych, że spowoduje cięższy przebieg". - On ma zdolność przenoszenia się dużo większą niż jego źródłowy wariant, natomiast to nie znaczy, że on będzie ciężej przebiegał. Ale prawdopodobnie znaczy, że będzie dawał, przynajmniej czasową, odporność na zakażenie - tłumaczył.