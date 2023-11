Nowa Lewica zgodna w sprawie koalicji. "Filary programowe" i dwa projekty ustaw

Rada Krajowa Nowej Lewicy przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zawarcia umowy koalicyjnej i współtworzenia rządu z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. - Podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny - zapewniał współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W drugiej uchwale zadeklarowano "sześć filarów programowych". Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała złożenie na pierwszym posiedzeniu Sejmu dwóch projektów ustaw w sprawie przerywania ciąży.

W niedzielę w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Nowej Lewicy. Jak poinformował po jej zakończeniu współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty, przyjęta została uchwała w sprawie zawarcia umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą i utworzenia wspólnego rządu. Jak podał, za uchwałą głosowało 140 osób, nikt nie był przeciw.

Czarzasty dodał, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - Uważamy, że wejście i możliwość wejścia polskiej Lewicy i współtworzenia rządu oraz wzięcia odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w naszym kraju, jest rzeczą dla nas najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny i dlatego przedstawiłem państwu jednomyślnie przyjętą uchwałę - mówił lider Lewicy.

"Sześć filarów" w uchwale

Drugą uchwałę, również jednomyślnie przyjętą, przedstawił Robert Biedroń.

Głosi ona, że Nowa Lewica "przyjmuje treść umowy koalicyjnej parafowanej 10 listopada 2023 roku za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji".

"Zobowiązujemy parlamentarzystów należących do Nowej Lewicy do realizacji programu wyborczego Nowej Lewicy. Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych. To jest: prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna" - wymieniono w uchwale.

"Filary te powinny być realizowane poprzez złożenie odpowiednich projektów ustaw. Zobowiązujemy parlamentarzystów również do złożenia projektu ustawy gwarantującego Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerywaniu ciąży. Oczekujemy, że marszałek Sejmu, wybrany głosami demokratycznej większości, skieruje bez zbędnej zwłoki powyższe projekty do pierwszego czytania" - podkreślili politycy Nowej Lewicy.

Zapowiedź dwóch projektów ustaw. "Złożymy na pierwszym posiedzeniu Sejmu"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała złożenie obu projektów ustaw na pierwszym posiedzeniu Sejmu. - Lewica jest transparentna, Lewica jest uczciwa, Lewica jest rzetelna wobec swoich wyborców, a także wyborczyń. Dlatego nie będziemy i nie zamierzamy milczeć w sprawie tego, co jeszcze w umowie koalicyjnej się nie znalazło. To, że się nie znalazło, nie znaczy, że o tym zapominamy - podkreśliła.

Konferencja prasowa Nowej Lewicy TVN24

- Mówię oczywiście o zobowiązaniu, jakie nałożyła na nas, parlamentarzystki i parlamentarzystów Nowej Lewicy, Rada Krajowa w uchwale, zobowiązując nas do tego, żebyśmy niezwłocznie złożyli dwie ustawy w sprawie przerywania ciąży. Po pierwsze, ustawę gwarantującą legalną, bezpieczną, bezpłatną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Po drugie, ustawę ratunkową, ustawę dekryminalizującą pomoc w przerywaniu ciąży, czyli wykreślenie artykułu 152 z Kodeksu karnego - wyjaśniła.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. § 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- Obie te ustawy (...) są gotowe. Obie te ustawy są naszym orężem w walce o to, żeby każda Polka, każda dziewczyna, każda kobieta w Polsce czuła się i faktycznie była bezpieczna i miała prawo do decydowania sama o sobie. Obie te ustawy traktujemy jako priorytet naszej działalności w nowej kadencji. Obie te ustawy złożymy na pierwszym posiedzeniu Sejmu w dniu jutrzejszym do laski marszałkowskiej - zapowiedziała.

