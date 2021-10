Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń współprzewodniczącymi Nowej Lewicy

Nowa Lewica zaprezentowała w sobotę priorytety programowe - to między innymi likwidacja tak zwanych umów śmieciowych, wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7,2 procent PKB, odejście od węgla do 2035 roku, przywrócenie europejskich standardów w sądownictwie, edukacja praktyczna a nie ideologiczna, zagwarantowanie równości małżeńskiej.