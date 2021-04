To nie musi być złe, chociaż zobaczymy, jak wyborcy lewicy zareagują na to w nadchodzących wyborach parlamentarnych - w taki sposób były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller odniósł się w "Tak jest" w TVN24 do tworzenia partii Nowa Lewica z połączenia SLD i Wiosny. Jak mówił, odnosi wrażenie, że "trwa planowanie wielkiego lewicowego wesela".