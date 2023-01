Nowa KRS opiniuje kandydatów do SN. "Nie jesteście bezstronni i kontynuowanie wysłuchania nie ma sensu"

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła w środę wysłuchania kandydatów do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Zaprezentowało się troje, w tym prokurator zajmujący się kierowaniem wniosków do nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. W czasie pierwszego jawnego posiedzenia Rada nie uwzględniła wniosków Bartłomieja Starosty ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o wyłączenie siedmiu członków KRS z procedury rozpatrywania jego zgłoszenia. Kolejni kandydaci mają zaprezentować się w czwartek.

Wysłuchania odbywały się na posiedzeniu plenarnym KRS, po raz pierwszy były więc jawne i transmitowane w internecie. Stało się to możliwe po przeprowadzonej w zeszłym tygodniu zmianie w regulaminie organu. Wówczas do regulaminu dodano przepis mówiący, że - co do zasady - Rada wysłuchuje na posiedzeniu plenarnym uczestników postępowania w konkursach na wolne stanowiska sędziowskie w SN i NSA. Z kandydaturami do SN Rada ma zapoznawać się też w czwartek.