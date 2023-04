Nowa KRS kieruje do TK przepis o wyznaczaniu sędziów Sądu Najwyższego do innych izb

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis mówiącego o wyznaczaniu przez I prezes Sądu Najwyższego sędziów tego sądu do orzekania w innych izbach - poinformował zespół prasowy KRS.

"Jeśli przeniesienie sędziego do innej izby jest konieczne, powinno to odbyć się w sposób przejrzysty i za zgodą samego sędziego. W ten sposób zostanie zachowany jego autorytet i niezależność, a zaufanie do państwa i jego instytucji będzie wzmocnione" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu KRS, uzasadniając wystąpienie do TK.

Wniosek Rady dotyczy wątpliwości co do konstytucyjności art. 35 par. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepis ten głosi, że "sędzia może być wyznaczony przez I prezesa SN do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie oraz, za zgodą sędziego, do orzekania na czas określony w innej izbie".

Jednocześnie jednak w regulacji tej dodano, że "wyznaczenie sędziego do orzekania w innej izbie, bez jego zgody, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku". "Po upływie okresu wyznaczenia sędziego do orzekania w innej izbie, sędzia podejmuje czynności w sprawach przydzielonych mu w tej izbie do ich zakończenia" - stanowi ustawa.

Jak zaznaczono w komunikacie KRS informującym o wniosku do TK, "przepis ten nie przewiduje żadnych kryteriów wyboru sędziego ani limitu przydzielanych sędziemu spraw". "Nie wyklucza ponadto corocznego wyznaczania sędziego do orzekania przez 6 miesięcy w innej izbie SN bez zgody tego sędziego" - dodano.

"Aby SN mógł skutecznie spełniać swoje zadania nadzoru nad orzecznictwem sądów powszechnych i wojskowych, sędziowie muszą posiadać wysoką specjalizację prawniczą i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie" - podkreślono. Dlatego - jak wskazano - "wymaga to utrzymania zasady stabilizacji urzędu sędziowskiego, by żaden z sędziów SN nie był kierowany do wykonywania czynności w izbie innej niż ta określona w obwieszczeniu o naborze na konkretne stanowisko sędziowskie".

Sędziowie kierują pytania do TSUE

Rada przyznała wprawdzie, że "zasada nieprzenoszalności sędziego nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczana - jednak tylko w sposób ściśle określony". "Te granice wyznacza Konstytucja RP. Mówi ona o dwóch rodzajach przeniesienia sędziego: przeniesienie wbrew woli sędziego w przypadkach określonych w ustawie oraz takim, które ma źródło w reorganizacji struktury sądownictwa" - przypomniano.

W końcu marca informowano, że przewodnicząca KRS powołała zespół, który zajął się przygotowaniem projektu takiego wniosku do TK.

Z kolei na początku kwietnia w dwóch sprawach rozpatrywanych w Izbie Cywilnej SN jeden ze składów SN złożony zarówno z sędziego Izby Cywilnej, jak i z sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do spraw w Izbie Cywilnej, skierował pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pytania te dotyczą m.in. tego, czy takie wyznaczenie do orzekania w innej izbie może naruszać zasady niezależności i nieusuwalności sędziów.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP