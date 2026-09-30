Tajemnicza przesyłka do Żandarmerii Wojskowej. Jest oświadczenie

Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia szkoleni z obrony cywilnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Przesyłka "niewiadomego pochodzenia, co do zawartości której były wątpliwości" dotarła do placówki w Nowej Dębie około godz. 10.30 - poinformował w oświadczeniu rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.

Jak przekazał reporterowi TVN24, "zgodnie z procedurami trzy osoby, które miały kontakt z przesyłką odizolowano i skierowano na badania". To dwaj żołnierze i pracownik wojska. Po badaniu zostali wypisani ze szpitala, a badania nie wykazały zatrucia - mówił.

"Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych" - dowiedział się od rzecznika MON Janusza Sejmeja portal tvn24.pl. Potwierdziła to później również Żandarmeria.

W oświadczeniu ŻW informuje także o wszczętym w tej sprawie postępowaniu. Prowadzi je "Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratora Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów".

Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratora Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów wyjaśnia okoliczności dostarczenia w dniu 30 września br. około godz. 10.30 do siedziby Placówki Żandarmerii Wojskowej Nowa Dęba przesyłki… pic.twitter.com/2lBrFqY8W7 — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 30, 2026 Rozwiń Źródło: X/Żandarmeria Wojskowa

Nieoficjalnie: w kopercie znajdowała się pocztówka

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, nadesłana przesyłka miała formę koperty. W kopercie znajdowała się pocztówka, nie wysypała się z niej jednak żadna substancja - zaznaczył Zieliński.

Według tych informacji osoby, które miały styczność z przesyłką, źle się poczuły.