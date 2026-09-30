Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tajemnicza przesyłka do Żandarmerii Wojskowej. Jest oświadczenie

|
Żandarmeria Wojskowa
Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia szkoleni z obrony cywilnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie dotarła przesyłka, "co do zawartości której były wątpliwości". Trzy osoby, które miały z nią kontakt, trafiły do szpitala. "Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych" - przekazała Żandarmeria.

Przesyłka "niewiadomego pochodzenia, co do zawartości której były wątpliwości" dotarła do placówki w Nowej Dębie około godz. 10.30 - poinformował w oświadczeniu rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.

Jak przekazał reporterowi TVN24, "zgodnie z procedurami trzy osoby, które miały kontakt z przesyłką odizolowano i skierowano na badania". To dwaj żołnierze i pracownik wojska. Po badaniu zostali wypisani ze szpitala, a badania nie wykazały zatrucia - mówił.

"Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych" - dowiedział się od rzecznika MON Janusza Sejmeja portal tvn24.pl. Potwierdziła to później również Żandarmeria.

W oświadczeniu ŻW informuje także o wszczętym w tej sprawie postępowaniu. Prowadzi je "Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratora Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów".

Nieoficjalnie: w kopercie znajdowała się pocztówka

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, nadesłana przesyłka miała formę koperty. W kopercie znajdowała się pocztówka, nie wysypała się z niej jednak żadna substancja - zaznaczył Zieliński.

Według tych informacji osoby, które miały styczność z przesyłką, źle się poczuły.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Żandarmeria Wojskowa
Czytaj także:
Piotr Moczulski jest już w Polsce
Piotr Moczulski jest już w Polsce. "Trzymamy kciuki"
Polska
imageTitle
"Blaugrana przybyła, zobaczyła i zwyciężyła". Pajor pomogła
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne porozumienie w świecie sportów motorowych
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata wyszedł z tarapatów. "Rywale wywarli dużą presję"
EUROSPORT
Władimir Putin
Fala wyjazdów z Rosji. Putin wprowadza limit
BIZNES
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
METEO
Dziewczynka straciła panowanie nad hulajnogą
14-latka spadła z hulajnogi, uderzyła głową w asfalt, straciła przytomność
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki
Prawica protestuje, kiedyś zrobiła to samo. "Wtedy nie było sensownej opozycji"
KROPKA NAD I
imageTitle
Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. "W odpowiednim czasie opowiem o powodach"
EUROSPORT
sklep zakupy shutterstock_2260109031
Biedronka wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
BIZNES
Marcin Romanowski
To "zachęta dla wszystkich, którzy mają poważne zarzuty"
Fakty po faktach
shutterstock_2826341179
Już nie moda, a trend. Ponad miliard tygodniowo
BIZNES
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
METEO
imageTitle
Była liderka rankingu WTA przedwcześnie kończy sezon
EUROSPORT
Cezary Kulesza
PZPN na celowniku prokuratury. "Szkoda wielkich rozmiarów"
Artur Warcholiński
"Dni Niepodległości" w Iraku z okazji wycofania wojsk USA
Amerykanie wyjeżdżają po 23 latach. W kraju wielkie święto
Świat
Karol Nawrocki
"Nawrocki i jego ministrowie będą to robili przez najbliższy rok"
TAK JEST
Buspas w Alei Zielenieckiej
Krótki, ale ważny odcinek. Nowy buspas w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Młodym Polakom Szwecja niestraszna. Perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Pekin, Chiny
Chiny podejmują rękawicę. "Pierwszy priorytet"
BIZNES
Tragiczny wypadek w Żywcu
Kierowca wjechał w pieszych. Nie żyje kobieta
Katowice
Gianni Infantino
Cios w Infantino. Stracił poparcie nawet w ojczyźnie
EUROSPORT
samolot-skl
"Przejęliśmy kontrolę". Dramatyczne nagranie z samolotu
Świat
Karol Nawrocki
Domański: nie wiem, kto prezydentowi to stanowisko sufluje
BIZNES
imageTitle
Bułgarski biznesmen zastrzelony. Był właścicielem klubu piłkarskiego
EUROSPORT
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
METEO
Śmigłowiec Ratunkowy TOPR
Poszli z dzieckiem na Rysy. Musieli ich ewakuować
Kraków
Szpic miniaturowy został zagryziony przez amstaffa
Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym. Zarzuty dla opiekuna
Poznań
shutterstock_2477838439
"Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce"
BIZNES
Marcin Romanowski w Budapeszcie, zdjęcie z maja 2025 roku
"List żelazny to instrument ostatniej szansy"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica