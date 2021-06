Wielki pożar w Nowej Białej, kilka osób w szpitalu. Strażak: akcja będzie trwała jeszcze kilkanaście godzin

We wsi Nowa Biała w Małopolsce wybuchł w sobotę pożar, który objął 21 budynków mieszkalnych i 20 budynków gospodarczych - poinformował na antenie TVN24 starszy kapitan Bogusław Szydło z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejsce przyjechało około 400 strażaków. Wieczorem ogień przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy przewidywali, że akcja dogaszania potrwa jeszcze kilkanaście godzin.

Początkowo nie stwierdzono, by ktokolwiek był poszkodowany, potem okazało się, że jest jednak kilka takich osób. - Przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe została zabrana jedna osoba, która spadła z dachu – mówił Bogusław Szydło z małopolskiej straży pożarnej. Cztery kolejne osoby z lekkimi oparzeniami oraz lekko zaczadzonych także trafiły do szpitali.

"Na tym etapie możemy powiedzieć, że pożar został już opanowany"

Z ogniem walczyło - jak przekazał Szydło - 99 zastępów PSP i OSP z kilku powiatów. Łącznie to około 400 strażaków. - Na tym etapie możemy powiedzieć, że pożar został już opanowany – przekazał około godziny 21.30 Bogusław Szydło.

- Pożar się nie rozprzestrzenia. Mamy nadzieję, że akcja będzie przebiegała sprawnie, ale przewiduję, że będzie to trwało jeszcze kilkanaście godzin - dodał.

Pytany o liczbę zwierząt, które mogły znajdować się w budynkach gospodarczych, strażak przyznał, że będzie to dopiero szacowane. – Pożar był tak rozwinięty, że nasze działania ograniczyły się do jego opanowania – dodał.

- Akcja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Największą trudnością była zwarta zabudowa – mówił Szydło. Jak dodał, dzięki akcji gaśniczej "wiele z tych budynków mieszkalnych i gospodarczych zostało uratowanych". - Na ten moment wszystkie działania skupiają się na tym, by rozmiary pożaru były jak najmniejsze. Po zakończeniu działań gaśniczych, policja będzie prowadziła czynności dochodzeniowe, by ustalić przyczyny tego pożaru – dodał.

Na miejscu, już na samym początku ze względu na ogrom zdarzenia, został zorganizowany punkt medyczny. Do zabezpieczenia zostało skierowane także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Krakowa.

"Straty są ogromne"

- Straty są ogromne – powiedziała sołtys Nowej Białej, Krystyna Węglarz. Jak mówiła, do poszkodowanych zwracają się osoby prywatne, oferując nocleg i wyżywienie. W tym celu zagospodarowana została również lokalna szkoła oraz hotel.

Według Węglarz, strażacy opanowali już ogień i przystąpili do dogaszania. Część strażaków pozostanie na miejscu prawdopodobnie do rana, by kontrolować miejsce zdarzenia – dodała.