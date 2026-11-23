Polska Notatka policyjna z interwencji w sklepie Ikea wobec posła Konrada Berkowicza. Komentarze polityków Oprac. Aleksandra Sapeta |

Czarzasty o Berkowiczu: powinny mu zostać postawione zarzuty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Portal Gazeta.pl dotarł do notatki z interwencji oraz do mandatu nałożonego na posła Konfederacji Konrada Berkowicza w Ikei. Według portalu w mandacie zapisano: "dokonał kradzieży na kwotę 394,95 zł" i podpis Berkowicza. Polityk w październiku ubiegłego roku został "ujęty" przez pracowników Ikei w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia za zakupy.

- Zawsze trzeba wierzyć policjantom. To oni są jednak w tym sporze, uważam, bardziej wiarygodni - powiedział Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Łukasikiem, pytany o ujawnioną notatkę.

- Natomiast bez względu na to, czy to były dwie, trzy czy cztery patelnie, kubek, widelec czy łyżka, jedno jest pewne: jeżeli ktoś, będąc w opozycji, połasił się na patelnię i ukradł patelnię, to nie daj Boże, jakby się dorwał do władzy, to proszę zobaczyć, co by się działo. Mógłby nakraść miliony. I dlatego nie można dopuścić takich ludzi, jak ten pan, do tego, żeby mieli cokolwiek do powiedzenia w Polsce - przekonywał polityk PSL.

Czarzasty o Berkowiczu: powinny mu zostać postawione zarzuty

O sprawę był pytany w poniedziałek również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Powinny mu zostać postawione zarzuty, a następnie powinien sąd go sądzić - mówił o Berkowiczu. - Powinien pójść do więzienia, jeżeli jest taka kara, a jak nie, to powinien dostać więzienie w zawieszeniu - dodał.

- Czym się Berkowicz różni od innych ludzi? Tym, że jest bezczelny? Tym, że po prostu uważa, że wszystko mu wolno? Tym, że może robić, co chce, w tym kraść? No nie - podkreślił marszałek Sejmu.

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Polityk Konfederacji o brakach w "odtajnionej notatce"

Polityk Konfederacji Michał Nieznański zwrócił z kolei uwagę, że notatka nie jest całkowicie "odtajniona". - W notatkach policyjnych po braku zeskanowania części zakupów dołącza się paragon, co było zeskanowane. Dlaczego to nie wyszło z policji? - mówił.

Przekonywał też, że "tak działa polskie prawo". - Jeśli ktoś został zatrzymany z jakąś ilością zakupów i jest zrobione do tego zdjęcie, to musi być też potwierdzenie, za co dokładnie zapłacił, więc musi tam być również paragon - powiedział.

Berkowicz do tej pory również nie opublikował paragonu. Tak poseł reagował w grudniu ubiegłego roku, gdy pytał go o to reporter TVN24 Radomir Wit >>>

Media ujawniły notatkę policyjną z interwencji w sprawie Konrada Berkowicza. Komentarze polityków Źródło: TVN24

Notatka z interwencji policji

Do incydentu z udziałem Berkowicza doszło w październiku ubiegłego roku. Portal Gazeta.pl poinformował, że o dostęp do notatki z policyjnej interwencji starał się od 2025 roku. Komenda miejska miała odmówić wydania dokumentów, a decyzję miała następnie utrzymać komenda wojewódzka. Portal uzyskał dostęp do notatki i mandatu na podstawie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W udostępnionym fragmencie zanonimizowanych dokumentów można przeczytać o interwencji funkcjonariusza, który zanotował, że poseł "około godz. 10.50 na terenie sklepu dokonał kradzieży artykułów przemysłowych". "Nie skasował części artykułów w kasie samoobsługowej. Towar nieuszkodzony, powraca do dalszej sprzedaży" - brzmi dalej notatka.

Z notatki wynika, że nie zastosowano środków przymusu bezpośredniego, a Berkowicz został wylegitymowany na podstawie dowodu osobistego. Do notatki dołączono mandat w wysokości 500 złotych. Według portalu znalazła się w nim informacja o kradzieży na kwotę 394,95 złotego i podpis Berkowicza.

Już wcześniej TVN24 ustaliło listę produktów, za które nie zapłacił poseł: patelnia z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Po ujawnieniu informacji o nieopłaconych zakupach poseł Konfederacji tłumaczył, że wynikało to z nieuwagi i pośpiechu.