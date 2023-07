Gawkowski: nos rośnie jak stąd do Brukseli

- Do cyrku, jakbym chciał, to kupiłbym bilety, a nie szedł na zaproszenie pana premiera Morawieckiego. Bo to co dzisiaj się odbyło, to był cyrk, a nie rozmowa o poważnych sprawach. O migracji trzeba rozmawiać, bo to problem w Europie, na świecie, ale na pewno to nie problem polityczny dzisiaj w Polsce, który trzeba w referendach i na spotkaniach z premierem załatwiać - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.