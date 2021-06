Rau: czekamy na wyjaśnienia USA w sprawie stanowiska dotyczącego Nord Stream 2 

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w czwartek w trakcie swojej jednodniowej wizyty na Łotwie spotkał się z prezydentem tego kraju Egilsem Levitsem w jego rezydencji w nadbałtyckiej Jurmale oraz z marszałek parlamentu Łotwy Inarą Murniece. Następnie odbył rozmowy dwustronne ze swoim łotewskim odpowiednikiem Edgarsem Rinkeviczsem. Dotyczyły one między innymi relacji dwustronnych, bezpieczeństwa w regionie i energetyki, w tym Nord Stream 2.

"Czekamy na amerykańskie wyjaśnienia"

Przekonywał, że gazociąg ten dzieli politycznie członków Unii Europejskiej i NATO dlatego, że prowadzi do realizacji ekonomicznych interesów Niemiec, splecionych z interesami Rosji, a jego kosztem będzie bezpieczeństwo regionu, w tym Ukrainy czy Polski.

US Embassy Warsaw

"Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy" US Embassy Warsaw

Minister określił też jako zaskakujące to, że konsultowani są przez administrację amerykańską politycy z innej części Europy w kontekście bezpieczeństwa wschodniej flanki. - Trudno to odbierać jako przykładny model współpracy i bardzo czekamy na amerykańskie wyjaśnienia w tej sprawie - powiedział. - Należy zakładać, że one - z naszej perspektywy, bo przecież w Polsce nikt nie zmienił zdania na temat Nord Stream 2 - mogą okazać się nieprzekonywujące - dodał szef MSZ.