Noc Muzeów dobiegła końca. "Taki szturm lubimy"

22. edycja Nocy Muzeów w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W weekend 16-17 maja odbyła się 22. Noc Muzeów. W całym kraju zwiedzający mogli nocą odwiedzać muzea, galerie i różne instytucje - najczęściej za darmo lub za niewielką opłatą.

Wśród atrakcji znalazły się między innymi pokaz nocnego nieba, możliwość zwiedzania ekspozycji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy zobaczenia 18 nigdy wcześniej nieprezentowanych obiektów autorstwa wybitnej artystki Magdaleny Abakanowicz.

Tradycyjnie można było zwiedzić także Sejm, Senat, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Belweder.

Noc Muzeów 2026. Kolejka oczekujących na wstęp do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Ponad 300 miejsc do odwiedzenia w stolicy

W stolicy wiele instytucji i miejsc zapraszało zwiedzających nawet do godziny 2 w nocy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 300 placówek. Urząd miasta poinformował w niedzielę nad ranem, że mimo niesprzyjającej pogody, na ulice miasta wyszły tysiące ludzi.

Po Warszawie od sobotniego popołudnia kursowała specjalna komunikacja miejska. Do wybranych muzeów można było dojechać zabytkowym taborem. Dawne autobusy i tramwaje przeparadowały także uroczyście z lewego brzegu Wisły na prawy przez Most Poniatowskiego.

Noc Muzeów - atrakcje dla miłośników komunikacji Parada zabytkowych pojazdów w Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Parada zabytkowych pojazdów w Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Zabytkowe pojazdy kursowały po stołecznych ulicach w Noc Muzeów Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP Zabytkowe pojazdy kursowały po stołecznych ulicach w Noc Muzeów Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP Zabytkowe pojazdy kursowały po stołecznych ulicach w Noc Muzeów Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP Zabytkowe pojazdy kursowały po stołecznych ulicach w Noc Muzeów Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Dla zwiedzających otworzyły się miejsca na co dzień niedostępne: miłośnicy komunikacji miejskiej mogli odwiedzić zajezdnię autobusową i tramwajową, miejskie wodociągi zapraszały do zobaczenia zabytkowej komory przelewu burzowego na Pradze, przy placu Bankowym goście mogli wejść do gabinetów prezydenta Warszawy i wojewody mazowieckiego.

"Jubileuszowa noc trwała także w Muzeum Warszawy na Starym Mieście, ale też w Muzeum Warszawskiej Pragi. Przechadzający się Krakowskim Przedmieściem chętnie zaglądali do Domu Spotkań z Historią. Specjalną ofertę przygotowało wiele warszawskich galerii, teatrów, stacji radiowych, ale także policjanci, strażacy i żołnierze" - podsumowuje Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Kolejki zwiedzających w Noc Muzeów Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Przed Pałacem Kultury i Nauki miasto przygotowało stoisko z atrakcjami dla rodzin. Można tam było dostać wejściówkę na Taras Widokowy. W PKiN do odwiedzin zapraszały Muzeum Techniki i Muzeum Neonów. Zwiedzający, przechodząc przez plac Centralny, mogli także zatrzymać się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Noc Muzeów w Warszawie Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

"Taki szturm lubimy"

Wśród chętnie odwiedzanych miejsc znalazło się Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. - Taki szturm lubimy - mówił w TVN24 jego dyrektor generał Bogusław Pacek. - Lubimy, jak polskie społeczeństwo - dorośli, seniorzy, dzieci - szturmują. Kiedy przychodzą do muzeum, kiedy zapoznają się z tym wszystkim, co tu mamy - dodał.

- Mamy pięć muzeów, to na Cytadeli jest muzeum główne. Mamy w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Poznaniu, Broni Pancernej, Polskiej Techniki Wojskowej, Katyńskie - zaznaczył

Jak dodał, "to jest cały zbiór muzeów, które rzeczywiście służą chwale oręża Wojska Polskiego".

Gen. Pacek o Muzeum Wojska Polskiego w Noc Muzeów Źródło: TVN24

Nie tylko w Noc Muzeów

Zaznaczył jednak, że podobne wydarzenia odbywają się kilka razy w miesiącu - nie tylko w Noc Muzeów.

- Dwa lata temu powołałem w Muzeum Centrum Edukacji Historyczno-Patriotycznej i spory profesjonalny zespół - nie tylko na Noc Muzeum. Mamy podobne imprezy w każdym miesiącu - powiedział.

- Najróżniejsze powody i preteksty po to, żeby ci, którzy przybywają, znaleźli coś dla siebie. Ale coś, co ich uczy, co ich edukuje i co pokazuje, z jednej strony, piękno i bardzo bogatą naszą historię, ale z drugiej strony też, żeby mogli tej historii dotknąć - stwierdził gen. Pacek.

OGLĄDAJ: Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA. "Z szeryfa zamienił się w zwykłego tchórza"