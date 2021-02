"Każdy wobec Boga rozpoznaje tajemnice swojego sumienia, życia, swoich wyborów i swojej drogi. Ja też"

"Biskup Dzięga powinien oddać się do dyspozycji papieża"

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii zakończyła postępowanie w sprawie księdza Andrzeja Dymera. "Śmierć osoby wskazanej jako sprawca kończy postępowanie wyjaśniające" – napisano w komunikacie. Kapłan zmarł we wtorek.

Ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog i etyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział w czwartek rozmowie z Moniką Olejnik, że ksiądz Dymer "jest już na sądzie Bożym, więc my nie możemy pretendować do osądzania go zgodnie z tradycją", ale dodał, że "są ci, którzy doprowadzili do skandalu zaniedbania i to są kolejni biskupi szczecińscy". - Zadośćuczynienie potrzebne jest ofiarom i to licznym – podkreślił.