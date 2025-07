Adamowicz: najgorsze opady przed nami Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: We wtorek przez całą dobę strażacy odnotowali nieco ponad tysiąc interwencji. W środę od północy do godziny 6 - kolejnych 56.

IMGW ogłosił ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed przechodzącym przez Polskę z południa na północ frontem burzowym.

Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z premierem Donaldem Tuskiem.

Działania strażaków i ostrzeżenia relacjonujemy na bieżąco w TVN24 i tvn24.pl.

Około godziny 7 rzecznik Komendy Głównej PSP przekazał, że od północy do godziny 6 rano zanotowano kolejne zgłoszenia. Na terenie całego kraju było ich 56 - wszystkie spowodowane są intensywnymi opadami oraz silnymi podmuchami wiatru w ostatniej dobie.

Według najnowszych statystyk najwięcej, bo 11 zdarzeń odnotowano na Mazowszu. W województwie lubelskim strażacy interweniowali osiem razy, w województwie świętokrzyskim i śląskim - siedem, podkarpackim - sześć, małopolskim - pięć, warmińsko-mazurskim i łódzkim po trzy, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim po dwa razy. Po jednej interwencji odnotowano również w województwie opolskim i dolnośląskim.

"Nasze działania polegały głównie na udrożnianiu przepustów drogowych i rowów melioracyjnych, pompowaniu wody z zalanych posesji oraz zabezpieczaniu workami z piaskiem miejsc zagrożonych podtopieniem. Na szczęście nikt nie został ranny" - poinformowała w środę przed godziną 9 Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie.

W województwie podkarpackim odnotowano w środę sześć interwencji Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

Ponad tysiąc interwencji w ciągu doby

Najwięcej zdarzeń we wtorek odnotowano na Podkarpaciu (388), na Dolnym Śląsku (179), w województwie małopolskim (152) i lubelskim (101), a w pozostałych miały one charakter lokalny - przekazał w środę w nocy starszy brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Jeszcze we wtorek po południu i wieczorem bardzo obfite opady deszczu doprowadziły do zalań, między innymi na Śląsku i w województwie łódzkim. Z powodu gwałtownej aury ewakuowano uczestników obozów harcerskich i młodzieżowych w czterech regionach kraju.

Minionej doby działania strażaków PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej koncentrowały się głównie w województwach podkarpackim, śląskim, małopolskim i lubelskim. Interwencje dotyczyły jeszcze usuwania skutków poniedziałkowych nawałnic. Służby usuwały powalone drzewa, wypompowywały wodę z zalanych posesji. Ponad 300 budynków zostało uszkodzonych.

Służby w gotowości

W związku z prognozowanymi przez meteorologów kolejnymi burzami i intensywnymi opadami atmosferycznymi zdecydowano o zwiększeniu gotowości operacyjnej PSP - w Komendzie Głównej rozpoczął pracę zespół operacyjny oparty o Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Do sieradzkiego ośrodka szkolenia strażaków przeniesiono tymczasowo dwie kompanie specjalne Centralnego Odwodu Operacyjnego (z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego) - podał Kierzkowski.

We wtorek do Katowic wyruszyła kompania przeciwpowodziowa z województwa wielkopolskiego. W skład kompanii wchodzi 65 strażaków z 21 komend PSP - 18 pojazdów.

Rzecznik przypomniał, że w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego gotowych jest do działania 505 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z ponad 31 tys. funkcjonariuszami, z których na służbie każdego dnia jest około 5,2 tys. strażaków. W sytuacjach kryzysowych PSP ma możliwość zwiększenia stanów do 10 tys. strażaków.

W ramach KSRG działa też 5 tys. 188 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - łącznie około 150 tys. osób i dodatkowo 10 tys. 786 jednostek OSP poza KSRG. PSP ma też 31 kompanii specjalnych - pompowe, ewakuacyjne i zaopatrzenia wodnego, 191 specjalistycznych grup ratowniczych i cztery kompanie szkolne - 100 słuchaczy. W zasobach PSP i OSP są 483 bezzałogowe statki powietrzne - drony.

Ostrzeżenia i sztab kryzysowy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. W większości kraju obowiązują czerwone, pomarańczowe i żółte alarmy.

Z danych IMGW podanych po godzinie 5 w środę obfite opady deszczu utrzymują się w centralnej Polsce. W województwie mazowieckim intensywnie pada w powiatach: białobrzeskim, grodziskim, grójeckim, przysuskim, Radomiu i powiecie radomskim, powiecie sochaczewskim, szydłowieckim i żyrardowskim. W województwie łódzkim intensywne opady utrzymują się w powiatach: brzezińskim, łowickim, łódzkim wschodnim, Łodzi, powiecie opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, powiecie rawskim, Skierniewicach i powiecie skierniewickim, powiecie tomaszowskim, a także zgierskim. Z kolei w województwie świętokrzyskim intensywnie pada w Kielcach i powiecie kieleckim, powiecie koneckim, skarżyskim oraz starachowickim. Wielkość opadów na tym obszarze to przeważnie od 25 do 50 mm, a miejscowo 60-80 mm. Według IMGW należy się spodziewać, że w najbliższym czasie silniejsze opady w centralnej Polsce się utrzymają, a ich natężenie wyniesie od 5 do 10 mm/h. Intensywność opadów stopniowo jednak powinna się zmniejszać. Do godzin południowych przewidywane są opady rzędu kolejnych 15-35 mm.

W środowy poranek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska.

We wtorek wieczorem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że najbardziej zagrożone są województwa: śląskie, opolskie i małopolskie. Monitorowany jest przybór wód w rzekach, zbiorniki przeciwpowodziowe oraz ewentualne zagrożenia, które mogą być skutkiem przechodzących burz i wichur.

"Postawione w stan gotowości są wszystkie służby, w tym wojsko, a monitoringowi podlegają przybory wód w rzekach oraz zbiorniki przeciwpowodziowe. Do mieszkańców wszystkich zagrożonych województw kierowane są alerty RCB i apele służb. Apelujemy, aby ich nie lekceważyć i stosować się do wszystkich zaleceń" - podkreśliła Kancelaria w komunikacie.

