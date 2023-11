400 kilogramów dysków z MSZ przekazanych do "fizycznej utylizacji". Wiceminister komentuje

Z odpowiedzi wynika też, że przez 26 dni października zniszczono dziewięć kontenerów po 600 litrów dokumentów, cztery kontenery po 240 litrów, a do tego pięć kontenerów po 120 litrów. Do tego 89 worków z folderami i publikacjami z logo MSZ.

Jabłoński: wszystkie dane są przechowywane, archiwizowane

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński był o to pytany we wtorek przez dziennikarzy.

Przekonywał, że "tego rodzaju czynności wykonywane są regularnie" i "to nie jest coś, co dzieje się teraz, a nie działo się wcześniej". - Sama treść danych pozostaje w archiwum. Wszystko jest dostępne. (...) Absolutnie nikt nie ma niczego do ukrycia - mówił Jabłoński.

Budka: to jest kryminał

Ocenił, że "to jest kryminał". - Jeżeli okaże się, że prawdą jest to, co donoszą media, że były niszczone dokumenty, były niszczone nośniki danych, to za to jest po prostu kryminał - podkreślił.