Niskie zarobki nauczycieli? Wiceminister ma rozwiązanie: wziąć dodatkowe godziny albo zmienić miejsce pracy

- Jeżeli jest osoba samotna i zarabia niewielkie pieniądze to trudno mu wynająć mieszkanie w centrum Warszawy, to jest logiczne. Na obrzeżach Warszawy jest łatwiej - odpowiedział.

- Faktycznie jest tak, że ceny wynajmu mieszkań wzrosły, szczególnie w zeszłym roku. (…) W Warszawie ceny wzrosły średnio o 25 procent, to fakt. Ale w innych miejscowościach naokoło Warszawy te ceny aż tak drastycznie nie wzrosły. Dla takich osób proponuję znaleźć sobie pracę na przykład pod Warszawą. Tam też są nauczyciele potrzebni do pracy, a tam można taniej wynająć mieszkanie. Faktycznie nie każdy może sobie pozwolić na mieszkanie w centrum Warszawy - dodał wiceminister.

Scheuring-Wielgus: nie można powiedzieć obywatelowi: "musisz więcej pracować"

- Nie można powiedzieć obywatelowi: "musisz więcej pracować, weź drugą pracę". To jest nieuczciwe. To nie jest tak, że to się wydarzyło w związku z wojną i inflacją. To są wieloletnie zaniedbania. My mówimy jako Lewica, że muszą powstać mieszkania na tani wynajem. Zbudowane przez rząd, wspólnie z samorządami - dodała.