NIK zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Totalizatora Sportowego

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Totalizatora Sportowego przy wyborze dostawcy 300 terminali do gier hazardowych wraz z oprogramowaniem oraz licencją. W ocenie Izby, spółka poniosła szkodę majątkową w wysokości co najmniej 9,8 miliona złotych.