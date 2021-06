Ziobro "nie przesądza działań prokuratury", ale "jest przekonany", jaka będzie decyzja

Ziobro: prokuratura zajmie się zawiadomieniami NIK

- Prokuratura musi brać pod uwagę twarde fakty. A fakty są takie, że najwyższy rangą akt prawny w Polsce, którym jest konstytucja stanowi, że wybory prezydenckie muszą się odbywać co pięć lat. Jeśli nie doszłyby one do skutku, w okresie po upłynięciu 5 lat od rozpoczęcia kadencji prezydenta, to oznaczałoby, że państwo przestaje funkcjonować - ocenił szef resortu sprawiedliwości.