NIK zarzuca Zbigniewowi Ziobrze "niewystarczający nadzór" nad przywięziennymi zakładami pracy

Zmiana ustawy Pzp, która weszła w życie w 2016 roku, miała umożliwić jednostkom organizacyjnym podległym i nadzorowanym przez ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego udzielanie zamówień poza reżimem ustawowym, bez konieczności powiązania przedmiotu zamówienia z zakresem podstawowej działalności przywięziennego zakładu pracy. Zdaniem NIK nowelizacja nie przyczyniła się do zrealizowania celu, jaki przyświecał ustawodawcy.

NIK zbadała kontrolę nad przywięziennymi zakładami pracy

Z danych uzyskanych przez NIK w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2020 roku od 11 zakładów przywięziennych prowadzonych w formie przedsiębiorstw państwowych wynika, że uzyskały one 1295 zamówień na kwotę prawie 845 milionów złotych brutto.

NIK o "niewystarczającym nadzorze ministra sprawiedliwości"

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że artykuł 4d ustawy Pzp wymaga, by zamówienia były kierowane do przywięziennych zakładów mogących samodzielnie wykonać zadanie. Przekierowanie zleceń do podwykonawców powinno odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach.