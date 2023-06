NIK wystawiła negatywną opinię o wykonaniu budżetu. Komentarze polityków

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie przez rządu budżetu państwa za rok 2022. - To jest rzeczywiście sytuacja niepowtarzalna w historii Najwyższej Izby Kontroli - powiedział senator niezależny i były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Mamy do czynienia z sytuacją, w której Najwyższa Izba Kontroli nie jest wolna od zachowań, które wpisują się w działalność polityczną - skomentował senator PiS Grzegorz Bierecki.

Bierecki: nie spodziewałem się innej oceny

- Na pewno będziemy dyskutować na temat tego raportu w komisji. Mogę tylko z przykrością skonstatować, że to nie jest dobry pomysł, by Najwyższa Izba kontroli tak głęboko ingerowała w kampanię polityczną, produkując tego typu dokumenty, które są dyskusyjne - powiedział.

Kwiatkowski: to jest sytuacja niepowtarzalna w historii NIK-u

- Bo co oznacza informacja, że NIK nie wnioskuje o pozytywną opinie dla rządu? To znaczy, że rząd nieprawidłowo, źle prowadził sprawy związane z finansami państwa, źle pilnował interesów budżetowych Skarbu Państwa. Z czego to wynika? Ponad 300 miliardów zobowiązań, które nie są ujęte w budżecie. To jest tak naprawdę próba ukrycia tego długu. To oczywiście kwalifikuje się na to, aby Sejm, w oparciu o opinię Najwyższej Izby Kontroli nie udzielił absolutorium rządowi, czyli nie przyjął uchwały pozytywnie opiniującej sprawozdanie z wykonania budżetu - dodał.