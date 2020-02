Kontrolerzy NIK w Prokuraturze Krajowej

W środę doszło do przeszukań prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w mieszkaniach i lokalach należących do Mariana Banasia, prezesa NIK. Jeszcze tego samego dnia po południu kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej poinformował, że agenci CBA weszli również do budynku izby, ale do przeszukania nie doszło, "ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki".