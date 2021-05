NIK: zawiadomienia do prokuratury wobec premiera Morawieckiego, ministrów Dworczyka, Sasina i Kamińskiego

NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego - przekazał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Prezes NIK Marian Banaś przedstawił w połowie maja wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do wyborów kopertowych, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku, ale ostatecznie nie zostały przeprowadzone. Mówił między innymi, że decyzje premiera Mateusza Morawieckiego o zleceniu druku kart wyborczych "były pozbawione podstaw prawnych". Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – przez zarząd Poczty Polskiej i zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie było wówczas doniesienia w związku z działalnością szefa rządu.

Cztery kolejne zawiadomienia

Na wtorkowej konferencji Banaś przekazał, że "w dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusz Kamińskiego". Później uściślono, że zawiadomienia zostaną wysłane po konferencji.

- Jednym z efektów kontroli jest stwierdzenie, że kontrolowana jednostka, podmiot naruszył prawo. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, wchodzi w grę artykuł 63 ustęp 1 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli - mówił. Wyjaśniał, że "artykuł ten stanowi, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, NIK zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownictwo jednostki kontrolowanej lub kierownictwo jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy".

- Co z tego przepisu wynika? Przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze Najwyższa Izba Kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, nie zaś prawo, skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania - kontynuował. Podkreślił, że "nie ma znaczenia, czy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy najważniejszych funkcjonariuszy w naszym państwie, czy dotyczy zwykłych pracowników urzędu".

Dodał, że z tego przepisu wynika, iż NIK "nie stwierdza, że w rzeczywiści w tym przypadku czy w innym popełniono przestępstwo". - Należy to do kompetencji innych organów: sądu, prokuratury – mówił.

Bogdan Skwarka z NIK: do skierowania zawiadomienia musimy mieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa TVN24

NIK: premier Morawiecki wydał decyzje bez podstawy prawnej

- Decyzje te de facto powierzały przygotowanie wyborów, które miały odbyć się 10 maja 2020 roku podmiotom do tego nieuprawnionym. W momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów. Była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej - wskazywał.