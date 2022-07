NIK składa kolejne zawiadomienie w sprawie zakupu respiratorów. Rzecznik MZ: nie mamy takiej informacji

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury kolejne zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia". Jak przekazała NIK, chodzi o zakup respiratorów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że informacja o złożonym zawiadomieniu nie dotarła oficjalnie do ministerstwa.

"W związku z trwającą kontrolą, NIK złożyła kolejne uzasadnione zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia" - przekazała we wtorek rano na Twitterze Najwyższa Izba Kontroli . Dodała, że "dotyczy zakupu respiratorów i zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie".

Andrusiewicz: my w ministerstwie nie mamy takiej informacji

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w rozmowie z reporterką TVN24, że informacja o złożonym przez NIK zawiadomieniu nie dotarła oficjalnie do resortu. - Poza medialnymi informacjami, poza informacją na Twitterze, my w ministerstwie nie mamy takiej informacji. To dość dziwne postępowanie, jeśli organ kontrolny najpierw informuje na Twitterze, a do Ministerstwa Zdrowia nie docierają żadne informacje - powiedział.