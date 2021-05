"Widzę tu też delikty konstytucyjne. To oznaczałoby konieczność włączenia Trybunału Stanu"

Powinno dojść do podjęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie decyzji premiera - oceniła doktor Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Powiedziała, że w tej sprawie "widzi też delikty konstytucyjne", a to "oznaczałoby konieczność włączenia Trybunału Stanu".

"Powinno dojść do podjęcia śledztwa i postawienia zarzutów"

Jej zdaniem w sprawie premiera Morawieckiego "pierwszym krokiem byłoby skierowanie wniosku do prokuratury". - Po dzisiejszej konferencji prasowej w NIK myślę, że będzie to konsekwentnym i logicznym krokiem - powiedziała.

- Co będzie dalej? Co zrobi prokuratura? Tu mam poważne wątpliwości w związku z tym, że prokuraturą rządzą nie tyle normy prawne, co normy polityczne. To w ostatnich latach wielokrotnie widzieliśmy - dodała.