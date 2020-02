NIK miażdży resort Ziobry za błędy w sprawie majątków przestępców. Zabezpieczony niecały 1 procent

Błędy resortu

Raport NIK wylicza, jakie skutki pociągają za sobą niewystarczające działania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Chociaż resort chwali się, że w 2018 roku wartość zabezpieczonego mienia wzrosła rok do roku z 500 mln zł do 1 mld zł, to według wyliczeń NIK, opartych na metodologii Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, zyski przestępców działających w Polsce wyniosły w latach 2014-2018 od 217 mld do 520 mld zł, podczas gdy wartość zabezpieczonego mienia w tym okresie to 2,7 mld zł.