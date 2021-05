Sasin: Nie spodziewam się doniesienia do prokuratury. Działałem w oparciu o przepisy prawa

Z treści raportu nie wynika, abym w jakikolwiek sposób złamał prawo w tej kwestii. Nie spodziewam się takiego doniesienia. Nie widzę dla niego żadnych podstaw – powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Odniósł się do informacji, że we wtorek do prokuratury mają trafić kolejne zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych.