Kilka tysięcy cyberataków na NIK - nieoficjalne ustalenia. Komentarze polityków

Na telefony komputery i tablety pracowników NIK przeprowadzono ponad siedem tysięcy prób cyberataków - nieoficjalnie ustaliła TVN24. Doniesienia te komentują politycy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ocenił, że "to są standardy mafijne, gangsterskie". - Od początku uważałem, że ta sprawa powinna być w pełni i sposób wiarygodny wyjaśniona - stwierdził senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Krzysztof Kwiatkowski (Koalicja Obywatelska, były szef NIK) powiedział, że "jeżeli te informacje się potwierdzą, mamy do czynienia z absolutnym skandalem".

Na mobilne urządzenia łączności należące do pracowników NIK przeprowadzono w latach 2020-2021 ponad siedem tysięcy cyberataków - to według nieoficjalnych informacji TVN24 wstępne ustalenia prac zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem w Najwyższej Izbie Kontroli.

Grodzki: to są standardy mafijne, gangsterskie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ocenił, że "to jest nieprawdopodobne i wydawało się, że w demokratycznym państwie kompletnie niemożliwe". - To są standardy mafijne, gangsterskie i jeżeli to się potwierdzi w twardych badaniach, to będzie skandal, który nie powinien się skończyć niczym innym, jak dymisją tego rządu - powiedział.